найди "лишнее" слово разными способами и объясни своё решение - БРЮКИ ,ХЛОПОТЫ,ДВЕРЦЫ,ВИЛЫ .
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найди "лишнее" слово разными способами и объясни своё решение - БРЮКИ ,ХЛОПОТЫ,ДВЕРЦЫ,ВИЛЫ .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
хлопоты, 1) т.к. в остальных словах по 2 гласных звука, а в этом 3. 2) остальные слова являются предметами
Гость:
брюки т.к "брюки" не может быть ед.ч.
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