Составьте пожалуйста предложения вот слова.. Cinema, you, to, often. go, the, do?

Английский язык
Составьте пожалуйста предложения вот слова.. Cinema, you, to, often. go, the, do?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вроде Do you often go to the cinema? может и не так
Гость:
Do you often go to the cinema?
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