Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВСЕ в точке Е1, а ВС - в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1:СЕ =3:8, ВС= 28 см
Геометрия
Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВСЕ в точке Е1, а ВС - в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1:СЕ =3:8, ВС= 28 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольники ВСЕ и ВС1Е1 подобны по первому признаку. Тогда их стороны пропорциональны: Получаем пропорцию: ВС1/ВС=С1Е1/СЕ=3/8 ВС1=ВС*3/8=28*3/8=10,5.
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