Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВСЕ в точке Е1, а ВС - в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1:СЕ =3:8, ВС= 28 см

Геометрия

Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВСЕ в точке Е1, а ВС - в точке С1. Найти ВС1, если С1Е1:СЕ =3:8, ВС= 28 см

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