преврати тракториста в машину
Русский язык
преврати тракториста в машину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трактор (самоходная машина на колесном или гусеничном ходу для тяги или для приведения в действие машин или орудий).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Карандаш стоит а руб. Сколько надо заплатить за 2 коробки карандашей, если в одной из них т штук, а в другой — П штук таких карандашей?
Русский язык
Английский язык
Английский язык
We are from Amerika. Now we are in England. I m from Albany. Albany is dig. It is New York State. I am from New York Citi. It s big and beautiful. ...