решаем нок с числами 24 42. я нок вообще не понимаю.

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Раскладываем данные числа на простые множители (числа, которые дальше в произведение разложить нельзя, 1 не простое не составное) 24=2*2*2*3 42=2*3*7 смотрим на разложение, в первом разложении 2^3 (три двойки), во втором 2 (одна двойка), для НОК берем 2^3 (три двойки), в первом разложении 3 (одна), и во втором 3 (одна), для НОК берем 3 в первом разложении 7 нет, во втором есть, берем для НОК 7 НОК(24,42)=2*2*2*3*7=168 ответ: 168 В НОК входит произведение простых множителей (всех которые встречаются в любом из разложений чисел на простые множители), но если простой множитель встречается в обоих разложениях, то берется этот множитель в той степени, которая больше