При строительстве здания 3 строителя за 8 часов выложили из кирпичей стену высотой в 4 метра.За какое время бригада из 4 человек выложит стену высотой в 10 метров,если их производительность на 20% выше???

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Ответ: за 36 часов. Решение: за 3*8=24 чел/часа выложили 4 метра. За 6 чел/час выложили 1метр. 10 метров бригад из 3-х человек выложит за 60 часов. Если их производительность увеличить на 20% то они выложат 10 метров за 60*0,8=48 часов. Следовательно 3*48=4*х отсюда х=144/4=36 часов