какова взаимосвязь деятельности и сознания?
География
какова взаимосвязь деятельности и сознания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без сознания нельзя совершить деятельность.А деятельность влияет на сознание.
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