ОДИН ИЗ УГЛОВ РОМБА РАВЕН 150 ГРАДУСОВ А ЕГО ВЫСОТА РАВНА 3,5 СМ.НАЙДИТЕ ПЕРИМЕТР РОМБА

Так как высота лежит против угла 30, то сторона ромба в 2 раза больше её. а=3,5*2=7 Р=4*7=28

Гость: Гость:

Если один угол 150 гр, то другой 30, получаем, что высота - это катет прямоугольного треугольника, лежащего против угла в 30 гр, а значит он в два раза меньше гипотенузы, т.е в нашем случае стороны ромба. Значит сторона ромба равна 7 см, а периметр 7х4=28 см.