уровнение х-14 * 2 = 60
Математика
уровнение х-14 * 2 = 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
первое действие - умножение: х-28=60 х=88
Гость:
х-14·2=60 х-28=60 х=60+28 х=88 88-28=60 60=60
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