Подумайте,каковы проявления и последствия крайних форм государственного регулирования производства,политической и общественной жизни в Германии в 1930-е года?

Обществознание
Подумайте,каковы проявления и последствия крайних форм государственного регулирования производства,политической и общественной жизни в Германии в 1930-е года?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вопервых в1930 начелся тотариторизм и популеризовался итольянский фашизм. На зхападе в то время начелись звучать оргументы сто определенные черты сходтства есть между полетическими системами СССР. Германии и Италии.   
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