Подумайте,каковы проявления и последствия крайних форм государственного регулирования производства,политической и общественной жизни в Германии в 1930-е года?
Обществознание
Подумайте,каковы проявления и последствия крайних форм государственного регулирования производства,политической и общественной жизни в Германии в 1930-е года?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну вопервых в1930 начелся тотариторизм и популеризовался итольянский фашизм. На зхападе в то время начелись звучать оргументы сто определенные черты сходтства есть между полетическими системами СССР. Германии и Италии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Старуха Шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука. Каждый лень начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все преведущие дни вм...
Алгебра
При строительстве здания 3 строителя за 8 часов выложили из кирпичей стену высотой в 4 метра.За какое время бригада из 4 человек выложит стену высо...