Определить порядок аминокислот синтезируемого белка, если на участке одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: ТЦТААГАТГЦТЦГЦГ
Биология
Определить порядок аминокислот синтезируемого белка, если на участке одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: ТЦТААГАТГЦТЦГЦГ
Ответ(ы) на вопрос:
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и-Рнк АГАУУЦУАЦГАГЦГЦ т-Рнк УЦУААГАУГЦУЦГЦГ белок Сер-Лиз-Мет-Лей-Ала
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