Определить порядок аминокислот синтезируемого белка, если на участке одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: ТЦТААГАТГЦТЦГЦГ

Биология
Определить порядок аминокислот синтезируемого белка, если на участке одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: ТЦТААГАТГЦТЦГЦГ
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и-Рнк   АГАУУЦУАЦГАГЦГЦ т-Рнк   УЦУААГАУГЦУЦГЦГ белок  Сер-Лиз-Мет-Лей-Ала
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