Определить порядок аминокислот синтезируемого белка, если на участке одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: ТЦТААГАТГЦТЦГЦГ

Биология

Определить порядок аминокислот синтезируемого белка, если на участке одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в такой последовательности: ТЦТААГАТГЦТЦГЦГ

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