Найдите точку пересечения графиков линейных функций у=-2х+4 и у=3х-4
Алгебра
Найдите точку пересечения графиков линейных функций у=-2х+4 и у=3х-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=-2x+4 y=3x-4 -2x+4=3x-4 -5x=-8 x=8/5 y=-2*8/5+4 y=-16/5+20/5 y=4/5 (8/5,4/5)
Гость:
для нахождения абсциссы точки пересечения графиков при равняем правые части их уравнений -2 * Х + 4 = 3 * Х - 4 , откуда 5 * Х = 8 и Х = 1,6 Тогда Y = 3 * 1,6 - 4 = 0,8 Итак, координаты точки пересечения графиков (1,6 ; 0,8)
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