Найдите точку пересечения графиков линейных функций у=-2х+4 и у=3х-4

Алгебра
Найдите точку пересечения графиков линейных функций у=-2х+4 и у=3х-4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=-2x+4 y=3x-4   -2x+4=3x-4 -5x=-8 x=8/5   y=-2*8/5+4 y=-16/5+20/5 y=4/5   (8/5,4/5)    
Гость:
для нахождения абсциссы точки пересечения графиков при равняем правые части их уравнений   -2 * Х + 4 = 3 * Х - 4 ,  откуда  5 * Х = 8   и  Х = 1,6 Тогда  Y = 3 * 1,6 - 4 = 0,8 Итак, координаты точки пересечения графиков (1,6 ; 0,8)
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