Найдите точку пересечения графиков линейных функций у=-2х+4 и у=3х-4

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для нахождения абсциссы точки пересечения графиков при равняем правые части их уравнений -2 * Х + 4 = 3 * Х - 4 , откуда 5 * Х = 8 и Х = 1,6 Тогда Y = 3 * 1,6 - 4 = 0,8 Итак, координаты точки пересечения графиков (1,6 ; 0,8)