Найдите выражения для сторон треугольника через его медианы. Пожалуйста!!
Геометрия
Найдите выражения для сторон треугольника через его медианы. Пожалуйста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(a)=корень квадратный из (2(b^2+c^2-a^2))/2 m(b)=корень квадратный из (2(а^2+c^2-b^2))/2 m(c)=корень квадратный из (2(в^2+a^2-c^2))/2
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