Раскрыть скобки День становится(жаркий.жарким) Мальчик рос(малоподвижен,малоподвижным)

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Раскрыть скобки День становится(жаркий.жарким) Мальчик рос(малоподвижен,малоподвижным)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День становится жарким. Мальчик рос малоподвижным.
Гость:
День становится жарким. Мальчик рос малоподвижным.
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