Раскрыть скобки День становится(жаркий.жарким) Мальчик рос(малоподвижен,малоподвижным)
Русский язык
Раскрыть скобки День становится(жаркий.жарким) Мальчик рос(малоподвижен,малоподвижным)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
День становится жарким. Мальчик рос малоподвижным.
Гость:
День становится жарким. Мальчик рос малоподвижным.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь равна площадь фигуры? ( Вы...
Математика