помогите написать сочинение на тему молоко

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помогите написать сочинение на тему молоко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В обществе всегда царило мнение,что молоко-источник здоровья.Когда мы описываем пышущего здоровьем человека,мы говорим:"кровь с молоком!"Даже древние философы,наблюдая за действиями молока на организм,называли молоко белой кровью,соком жизни.Ведь не зря родители всегда стараются напоить своих детей молоком.Молоко можно с уверенностью назвать лучшим продуктом для человека.С таким утверждением согласны учёные многих стран.Восточные мудрецы считали,что тот кто пьёт молоко,становится не только здоровее,но и мудрее,приобретают правильное видение добра и зла,лучше понимают окружающий мир.Незаменимым помощником является молоко в летний зной.Легко утолить жажду выпив стакан прохладного молока.А сколько различных сладостей можно приготовить из этого продукта!Даже самые капризные малыши с удовольствием едят йогурты,мороженое,сладкие творожки.    Молко очень нужный и ценный продукт!     
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