напишите уравнения реакций горения этилена и их пропилена и их взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия.

Химия
напишите уравнения реакций горения этилена и их пропилена и их взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O CH2=CH2 + Br2 = CH2Br—CH2Br CH2=CH2 +2KMnO4 + 4H2O = 3CH2(OH)—CH2(OH)+2MnO2 + 2KOH    2СН2=СНСН3 + 9О2 = 6СО2 + 6Н2О СН2=СН-СН3 +Br2 = CH2Br-CHBr-CH3 СН2=СН-СН3 +KMnO4 + H2O = CH3-CH(OH)—CH2(OH)+MnO2 + KOH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
разложить на множетели 2х в квадрате-5ху-3у в квадрате
Ответить
Геометрия
Найдите выражения для сторон треугольника через его медианы. Пожалуйста!!
Ответить
Русский язык
помогите написать сочинение на тему молоко
Ответить
Русский язык
Раскрыть скобки День становится(жаркий.жарким) Мальчик рос(малоподвижен,малоподвижным)
Ответить
Математика
Вася вырезал прямоугольник площадью 3 см2 , а Лена отрезала от него квадратик размером с тетрадную клеточку.Чему теперь  равна площадь фигуры? ( Вы...
Ответить