напишите уравнения реакций горения этилена и их пропилена и их взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия.

Химия

напишите уравнения реакций горения этилена и их пропилена и их взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия.

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