напишите уравнения реакций горения этилена и их пропилена и их взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия.
Химия
напишите уравнения реакций горения этилена и их пропилена и их взаимодействия с бромной водой и раствором перманганата калия.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O CH2=CH2 + Br2 = CH2Br—CH2Br CH2=CH2 +2KMnO4 + 4H2O = 3CH2(OH)—CH2(OH)+2MnO2 + 2KOH 2СН2=СНСН3 + 9О2 = 6СО2 + 6Н2О СН2=СН-СН3 +Br2 = CH2Br-CHBr-CH3 СН2=СН-СН3 +KMnO4 + H2O = CH3-CH(OH)—CH2(OH)+MnO2 + KOH
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