какова масса соли, образовавшись при пропускании 5 моль углекислого газа через известковую воду, содержащую 2 моль гидроксида кальция?
Химия
какова масса соли, образовавшись при пропускании 5 моль углекислого газа через известковую воду, содержащую 2 моль гидроксида кальция?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaOH2+CO2=CaCO3+H2O n(CO2)=5моль n(CaOH2)=2моль- недостаток n(CaCO3)=2моль m(CaCO3)=2*100=200г
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