6. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взя-той при температуре 20° С? Потерями тепла пренебречь

Физика
6. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взя-той при температуре 20° С? Потерями тепла пренебречь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=cm(t2-t1) Q1=3*4200*(100-20)=1008000 Дж qспирта= 27×106 q*m=Q2 Q1=Q2 m=Q2/q m=1008000/27×106 =  0.0373 кг= 37 г
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