6. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взя-той при температуре 20° С? Потерями тепла пренебречь

Физика

6. Сколько граммов спирта потребуется, чтобы нагреть до кипения 3 кг воды, взя-той при температуре 20° С? Потерями тепла пренебречь

Автор: Гость