Во времена Аристотеля и Платона высший класс был наделён огромными привилегиями, он постоянно злоупотреблял своей властью. На ваш взгляд, что - нибудь изменилось в закономерностях развития человеческого общества за две с полови...
География
Во времена Аристотеля и Платона высший класс был наделён огромными привилегиями, он постоянно злоупотреблял своей властью. На ваш взгляд, что - нибудь изменилось в закономерностях развития человеческого общества за две с половиной тысячи лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во все времена в человеческом обществе существовала особая группа лиц, так называемая элита, которая обладала огромными правами и привелегиями. А, как известно, чем больше свобод, тем больше и ощущение безнаказанности. И поскольку человеческое общество развивается закономерно, эта элита существует и по сей день. если слишком коротко,то могу расписать ещё. но впринципе это весь ответ
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