В одном сарае было 2400кг торфа,а во втором 1800;из первого сарая ежедневно брали по 140кг;а из второго 90кг.Через сколько дней во втором сарае останется торфа в 1,5 раза больше,чем в первом

Алгебра

В одном сарае было 2400кг торфа,а во втором 1800;из первого сарая ежедневно брали по 140кг;а из второго 90кг.Через сколько дней во втором сарае останется торфа в 1,5 раза больше,чем в первом

Автор: Гость