В одном сарае было 2400кг торфа,а во втором 1800;из первого сарая ежедневно брали по 140кг;а из второго 90кг.Через сколько дней во втором сарае останется торфа в 1,5 раза больше,чем в первом
Алгебра
В одном сарае было 2400кг торфа,а во втором 1800;из первого сарая ежедневно брали по 140кг;а из второго 90кг.Через сколько дней во втором сарае останется торфа в 1,5 раза больше,чем в первом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- количество дней,тогда 1.5(2400-140*х)=1800-90х 3600-1800=(210-90)х 1800/120=х х=15 Ответ:через 15 дней
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