К окружности диаметром АВ проведена касательная. Точка А удалена от касательной на 10 см, точка В - на 13 см. Найдите диаметр окружности
Геометрия
К окружности диаметром АВ проведена касательная. Точка А удалена от касательной на 10 см, точка В - на 13 см. Найдите диаметр окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(10+13)/2=11,5 Диаметр= 11,5 см.
Гость:
Если из центра окружности (точки О) опустить перпендикуляр на касательную, то он будет средней линией трапеции и равен полусумме оснований, то есть (10 + 13) / 2 = 11,5 см.
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