как изменится значение разности если вычитаемое уменьшить на одну пятую
Математика
как изменится значение разности если вычитаемое уменьшить на одну пятую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
значение разности увеличится на одну пятую
Гость:
так как уменьшаемое останется прежним, а вычитаемое уменьшится на 1/5, то разность увеличится на 1/5
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