ширина прямоугольника 4 см чемуравана его длина если его периметр равен22см
Математика
ширина прямоугольника 4 см чемуравана его длина если его периметр равен22см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр прямоугольника равен P=2(a+b), где a - ширина прямоугольника , b- длина b=(P-2a)\2=P\2-a b=22\2-4=11-4=7 cм ответ: 7см или по действиям 1) 22:2=11 - полупериметр прямоугольника 2) 11-4=7 - длиана прямоугольника ответ: 7 см
Гость:
Р=(а+в)*2 22=(4+в)*2 4+в=22:2 4+в=11 в=11-4 в=7 см-длина прямоугольника проверка: (4+7)*2=22 см
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