чтобы уравновесить на чашечных весах некоторый груз, торговцу пришлось положить на другую чашку гирю весом 12 кг и мешок сахара. Чтобы уравновесить груз вдвое большего веса, ему понадобилась гиря весом 20 кг и 3 мешка сахара. С...

Математика

чтобы уравновесить на чашечных весах некоторый груз, торговцу пришлось положить на другую чашку гирю весом 12 кг и мешок сахара. Чтобы уравновесить груз вдвое большего веса, ему понадобилась гиря весом 20 кг и 3 мешка сахара. Сколько мешков сахара ему понадобится , чтобы уравновесить вес, вдвое меньший начального, если гирями он не будет пользоваться вообще?

Автор: Гость