чтобы уравновесить на чашечных весах некоторый груз, торговцу пришлось положить на другую чашку гирю весом 12 кг и мешок сахара. Чтобы уравновесить груз вдвое большего веса, ему понадобилась гиря весом 20 кг и 3 мешка сахара. С...
Математика
чтобы уравновесить на чашечных весах некоторый груз, торговцу пришлось положить на другую чашку гирю весом 12 кг и мешок сахара. Чтобы уравновесить груз вдвое большего веса, ему понадобилась гиря весом 20 кг и 3 мешка сахара. Сколько мешков сахара ему понадобится , чтобы уравновесить вес, вдвое меньший начального, если гирями он не будет пользоваться вообще?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вес мешка сахара равен Х. Получаем уравнение 20 + 3 * Х = 2 * (12 + Х) 20 + 3 * Х = 24 + 2 * Х Х = 4 Итак, мешок сахара весит 4 кг, вес груза 12 + 4 = 16 кг, а чтоб уравновесить половину веса груза, то есть 16 : 2 = 8 кг, понадобится 8 : 4 = 2 мешка.
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