Спортсмену предстоит пробежать один круг (400м). Чему равен модель перемещения, если он: а) пробежал 200м пути; б) финишировал? Дорожку стадиона считать откружностью.  

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Если спортсмен пробежал 200 м, то есть половину круга, его модуль перемещения равен диаметру круга, то есть 400 / π ≈ 127,3 м. Если спортсмен пробежал 400 м, то есть целый круг, его модуль перемещения равен нулю.