Спортсмену предстоит пробежать один круг (400м). Чему равен модель перемещения, если он: а) пробежал 200м пути; б) финишировал? Дорожку стадиона считать откружностью.  

Физика
Спортсмену предстоит пробежать один круг (400м). Чему равен модель перемещения, если он: а) пробежал 200м пути; б) финишировал? Дорожку стадиона считать откружностью.  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если спортсмен пробежал 200 м, то есть половину круга, его модуль перемещения равен диаметру круга, то есть  400 / π ≈ 127,3 м. Если спортсмен пробежал 400 м, то есть целый круг, его модуль перемещения равен нулю.
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