Тело,брошенное вертикально вверх из точки А,упало в шахту(рис.2). Чему равны пройденный телом путь и модуль перемещения,если АБ=15м, ВС=18см?
Физика
Тело,брошенное вертикально вверх из точки А,упало в шахту(рис.2). Чему равны пройденный телом путь и модуль перемещения,если АБ=15м, ВС=18см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю Вы ошиблись, написав ВС 18 см? наверное 18м Тогда путь 15+15+18=48метров модул ь перемещения 3 метра (надо сделать рисунок к задаче, и все будет видно по рисунку)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Физика
Спортсмену предстоит пробежать один круг (400м). Чему равен модель перемещения, если он: а) пробежал 200м пути; б) финишировал? Дорожку стадиона сч...
Математика
чтобы уравновесить на чашечных весах некоторый груз, торговцу пришлось положить на другую чашку гирю весом 12 кг и мешок сахара. Чтобы уравновесить...
Физика
На сколько градусов нагреется 4 кг воды при сжига¬нии 30 г каменного угля, если считать, что вся энергия, выделенная при сгорании угля, пойдет на н...