старуха шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука.каждый день ,начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все предыдущие дни вместе. сколько жуков она поймала в первый день?

Математика

старуха шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука.каждый день ,начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все предыдущие дни вместе. сколько жуков она поймала в первый день?

Автор: Гость