старуха шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука.каждый день ,начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все предыдущие дни вместе. сколько жуков она поймала в первый день?
Математика
старуха шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука.каждый день ,начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все предыдущие дни вместе. сколько жуков она поймала в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а- первый день б- второй в-третий г-четвёртый д- пятый а+б+в+г+д=162 следовательно (16а+8а+12а+18а+27а)/16=162 отсюда 81а=16*162, тогда а=16*162/81=32. Она поймала в первый день 32 жука.
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