Запишіть реакцію перетворення кальцій гідрогенкарбонату в кальцій карбонат.
Химия
Запишіть реакцію перетворення кальцій гідрогенкарбонату в кальцій карбонат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Са(НСО3)2 = СаСО3 + СО2 + Н2О ( ВОЗЛЕ СО2 СТРЕЛОЧКА ВВЕРХ)
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