Какие черты характера самые положительные и самые отрицательные( примерно по пять черт)? Как можно воспитать эти положительные качества? как можно бороться с этими отрицательными качествами?

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Положительных и отрицательных черт в каждом человеке множество. Мне нравятся люди обладающие такими чертами характера: Вежливость, доброжелательность, коммуникабельность, мужество, работоспособность, аккуратность, любознательность. Непривлекательными чертами для меня явлются: болтливость, вредность, упертость, эгоцентризм,трусость, грубость, жадность, раэдражительность. Воспитывать в себе положительные черты, по моему мнению, гораздо проще, чем бороться с отрицательными. Чтобы быть вежливым, аккуратным, доброжелательным, коммуникабельным, надо просто понимать, что как ты относишься к людям, так, в большинстве случаев, они отнесутся к тебе. А вот боротся со своими отрицательными чертами достаточно сложно, тут нужно постоянно контролировать свои слова и поступки.