Какие черты характера самые положительные и самые отрицательные( примерно по пять черт)? Как можно воспитать эти положительные качества? как можно бороться с этими отрицательными качествами?
География
Какие черты характера самые положительные и самые отрицательные( примерно по пять черт)? Как можно воспитать эти положительные качества? как можно бороться с этими отрицательными качествами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительных и отрицательных черт в каждом человеке множество. Мне нравятся люди обладающие такими чертами характера: Вежливость, доброжелательность, коммуникабельность, мужество, работоспособность, аккуратность, любознательность. Непривлекательными чертами для меня явлются: болтливость, вредность, упертость, эгоцентризм,трусость, грубость, жадность, раэдражительность. Воспитывать в себе положительные черты, по моему мнению, гораздо проще, чем бороться с отрицательными. Чтобы быть вежливым, аккуратным, доброжелательным, коммуникабельным, надо просто понимать, что как ты относишься к людям, так, в большинстве случаев, они отнесутся к тебе. А вот боротся со своими отрицательными чертами достаточно сложно, тут нужно постоянно контролировать свои слова и поступки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
старуха шапокляк поймала за 5 дней 162 майских жука.каждый день ,начиная со второго, она ловила в 2 раза меньше жуков, чем за все предыдущие дни вм...
Физика
Тело,брошенное вертикально вверх из точки А,упало в шахту(рис.2). Чему равны пройденный телом путь и модуль перемещения,если АБ=15м, ВС=18см?
Алгебра