найти такое положительное число чтобы разность между этим утроенным числом и его кубом была бы наибольшей

Математика
найти такое положительное число чтобы разность между этим утроенным числом и его кубом была бы наибольшей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо найти максимум функции  F (X) = 3 * X - X³  при условии  Х ≥ 0. Это моногочлен, поэтому он достигает экстремума в критической точке, где производная равна 0. В данном случае  F ' (X) = 3 - 3 * X² = 0 ,  откуда  Х = 1 В этом случае  производная меняет знак с  +  на  - , поэтому это точка максимума Поэтому  Fmax = F (1) = 3 * 1 - 1³ = 3 - 1 = 2
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