найти такое положительное число чтобы разность между этим утроенным числом и его кубом была бы наибольшей

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Необходимо найти максимум функции F (X) = 3 * X - X³ при условии Х ≥ 0. Это моногочлен, поэтому он достигает экстремума в критической точке, где производная равна 0. В данном случае F ' (X) = 3 - 3 * X² = 0 , откуда Х = 1 В этом случае производная меняет знак с + на - , поэтому это точка максимума Поэтому Fmax = F (1) = 3 * 1 - 1³ = 3 - 1 = 2