Петя,коля и слава поочередно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят-55кг,Коля и Слава -58кг,а Петя и Слава- 59 кг.Сколько весит каждый мальчик?
Математика
Петя,коля и слава поочередно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят-55кг,Коля и Слава -58кг,а Петя и Слава- 59 кг.Сколько весит каждый мальчик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(П)+(К)=55 (К)+(С)=58 (П)+(С)=59 (С)-(П)=3 (П)-(К)=1 (С)-(К)=4 Пусть Коля весит х кг х+х+1=55 х+4+х=58 х+1+х+4=59 х=27 Коля весит 27 кг, Слава весит 31кг, Петя весит 28кг.
Гость:
Пусть х - вес Пети, у - вес Коли, z - вес Славика. х+у=55, у+z=58, x+z=59. x=55-y, 55-y+z=59, y=58-z. 55-(58-z)+z=59, 55-58+z+z=59, 2z=59-55+58=62, z=31, y=58-31=27, x=55-27=28
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