Петя,коля и слава поочередно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят-55кг,Коля и Слава -58кг,а Петя и Слава- 59 кг.Сколько весит каждый мальчик?

Математика

Петя,коля и слава поочередно парами становились на весы.Петя и Коля вместе весят-55кг,Коля и Слава -58кг,а Петя и Слава- 59 кг.Сколько весит каждый мальчик?

Автор: Гость