Дополните список пословиц,пословицами и поговорками о непривлекательных чертах личности.

Гость: Гость:

В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь. Лень вперед его родилась. Как собака на сене - сам не ам и другим не дам. Трусливый и ленивый в дружбе живут. Кто зевает - тот холодную воду хлебает. Погонишься за шилом - топор потеряешь. У него и средь зимы снега не выпросишь. Завистливое око видит далеко. Берут завидки на чужие завидки. Чужая клеть и пирогами пахнет. Не коси глаз на чужой квас.