Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие,строившие пирамиду, заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380 000 человек, причём в первые полгода пирамиду строило 210 00...

Математика

Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие,строившие пирамиду, заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380 000 человек, причём в первые полгода пирамиду строило 210 000 человек.Это в 5 раз больше числа рабочих, строивших пирамиду в следующие 3 месяца. Сколько человек работало на строительстве пирамиды в последние 3 месяца?

Автор: Гость