Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие,строившие пирамиду, заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380 000 человек, причём в первые полгода пирамиду строило 210 00...
Математика
Строительство пирамиды Хеопса длилось около 20 лет.Рабочие,строившие пирамиду, заменялись новыми через каждые 3 месяца.В последний год в строительстве участвовало 380 000 человек, причём в первые полгода пирамиду строило 210 000 человек.Это в 5 раз больше числа рабочих, строивших пирамиду в следующие 3 месяца. Сколько человек работало на строительстве пирамиды в последние 3 месяца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
210000/5 = 42000 380000 - (210000 + 42000) = 380000 - 252000 = 128000 Ответ: 128000 человек человек работало на строительстве пирамиды в последние 3 месяца
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