Спиши предложения вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.Грозно с бурей ра_г_вор пойдёт закружит она раз_грает_ся.Когда нибудь монах труд_любивый найдёт мой труд усердный,без_мянный...Но Алексей мой идти от_с...
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Спиши предложения вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания.Грозно с бурей ра_г_вор пойдёт закружит она раз_грает_ся.Когда нибудь монах труд_любивый найдёт мой труд усердный,без_мянный...Но Алексей мой идти от_скивать в селе доч_ ВАсилья кузнеца настоящую Акулину...Среди пёстрой,щ_бечущей,душ_стой т)лпы выделялись из_сканно одетые господа,члены небех_звестного кружка.Раз_скивать зверя по сл_дам не всякий день удобно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грозно с бурей разговор пойдет, закружит она, разыграется. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный... Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья кузнеца, настоящую Акулину... Среди пестрой, щебечущей, душистой толпы выделялись изысканно одетые господа, члены небезызвестного кружка. Разыскивать зверя по следам не всякий день удобно. Лизарик, посмотри третья предложение, ты его правильно переписала? Мне кажется ты что-то напутала.
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