периметр параллелогамма 16 см.одна из его сторон в 3 раза меньше другой.найти стороны параллелограмма

Геометрия
периметр параллелогамма 16 см.одна из его сторон в 3 раза меньше другой.найти стороны параллелограмма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+2y=16 x=3/y   2x+2y=16 3x=y   2x+2*3x=16 2x+6x=16 8x=16 x=2 см   y=3*2 y=6 см
Гость:
пусть одна сторона х см,тогда другая 3хСоставим уравнение х+3х=16:2 4х=8 х=8:4 х=2 одна сторона 2*3=6 вторая сторона проверка:(2+6)*2=8*2=16см 
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