периметр параллелогамма 16 см.одна из его сторон в 3 раза меньше другой.найти стороны параллелограмма

Геометрия

периметр параллелогамма 16 см.одна из его сторон в 3 раза меньше другой.найти стороны параллелограмма

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