периметр параллелогамма 16 см.одна из его сторон в 3 раза меньше другой.найти стороны параллелограмма
Геометрия
периметр параллелогамма 16 см.одна из его сторон в 3 раза меньше другой.найти стороны параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+2y=16 x=3/y 2x+2y=16 3x=y 2x+2*3x=16 2x+6x=16 8x=16 x=2 см y=3*2 y=6 см
Гость:
пусть одна сторона х см,тогда другая 3хСоставим уравнение х+3х=16:2 4х=8 х=8:4 х=2 одна сторона 2*3=6 вторая сторона проверка:(2+6)*2=8*2=16см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
После двух последовательных снижений цен на одно и то же число процентов, цена тетради снизилась с 30 руб. до 19,2 руб. На сколько процентов снижал...
Математика