После двух последовательных снижений цен на одно и то же число процентов, цена тетради снизилась с 30 руб. до 19,2 руб. На сколько процентов снижалась цена тетради каждый раз?

Алгебра

После двух последовательных снижений цен на одно и то же число процентов, цена тетради снизилась с 30 руб. до 19,2 руб. На сколько процентов снижалась цена тетради каждый раз?

Автор: Гость