После двух последовательных снижений цен на одно и то же число процентов, цена тетради снизилась с 30 руб. до 19,2 руб. На сколько процентов снижалась цена тетради каждый раз?
Алгебра
После двух последовательных снижений цен на одно и то же число процентов, цена тетради снизилась с 30 руб. до 19,2 руб. На сколько процентов снижалась цена тетради каждый раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - процентное снижение цены, у - вторая стоимость тетради. Тогда имеем 30*(100-х)/100=у, у*(100-х)/100=19,2. Из второго уравнения у=19,2*100/(100-х). Приравняем 30*(100-х)/100=1920/(100-х), 30*(100-х)*(100-х)=1920*100. Сократим на 30: (100-х)*(100-х)=6400, 10000-200х+х2=6400, х2-200х+3600=0, D=b2-4*a*c=40000-4*3600=25600 x1=(-b- корень D)/(2*a)=(200-160)/2=20 x2=(-b+ корень D)/(2*a)=(200+160)/2=180. Корень х2 не подходит решению задачи. Ответ: на 20 процентов снижалась стоимость тетради.
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