В одной комнате находится 17 стульев, а в другой-в 4 раза больше. Сколько всего стульев в двух комнатах?

Математика
В одной комнате находится 17 стульев, а в другой-в 4 раза больше. Сколько всего стульев в двух комнатах?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17+(17×4)=85 стульев
Гость:
1)17×4=68стульев во второй комнате. 2)17+68=85 стульев в двух комнатах вместе.
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