В одной комнате находится 17 стульев, а в другой-в 4 раза больше. Сколько всего стульев в двух комнатах?

Математика

В одной комнате находится 17 стульев, а в другой-в 4 раза больше. Сколько всего стульев в двух комнатах?

Автор: Гость