с какой силой действует на заряд 2 нКл електрическое поле с напряжениям 5 кВ/м?

Физика
с какой силой действует на заряд 2 нКл електрическое поле с напряжениям 5 кВ/м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=Eq=5000В/м*2*10^(-9)Кл=10*10^(-6)Н=10мкН
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