Лодка проплыла по течению реки 3 ч и против течения 4ч. Найди длину всего пути, пройденного лодкой, если скорость течения реки 3 км/ч,аскорость лодки по течению 8 км/ч

Математика

Лодка проплыла по течению реки 3 ч и против течения 4ч. Найди длину всего пути, пройденного лодкой, если скорость течения реки 3 км/ч,аскорость лодки по течению 8 км/ч

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