Лодка проплыла по течению реки 3 ч и против течения 4ч. Найди длину всего пути, пройденного лодкой, если скорость течения реки 3 км/ч,аскорость лодки по течению 8 км/ч

Математика
Лодка проплыла по течению реки 3 ч и против течения 4ч. Найди длину всего пути, пройденного лодкой, если скорость течения реки 3 км/ч,аскорость лодки по течению 8 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собственная скорость лодки   8 - 3 = 5 км/ч. Скорость лодки против течения  5 - 3 = 2 км/ч. Таким образом, за 3 часа по течению и 4 часа против течения лодка проплывет 3 * 8 + 4 * 2 = 24 + 8 = 32 км.
Гость:
Если скорость лодки по течению 8км/ч  а скорость течения реки 3км/ч, то собственная скорость лодки 5км/ч.  скорость лодки против течения реки 5км/ч-3км/ч=2км/ч 8км/ч*3ч=24м 2км/ч*4ч=8км 8км+24км=32км - весь путь  
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