x+y+z+u=5 y+z+u+v=1 z+u+v+x=2 u+v+x+y=0 v+x+y+z=4
Алгебра
x+y+z+u=5 y+z+u+v=1 z+u+v+x=2 u+v+x+y=0 v+x+y+z=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сложить все уравнения, получаем 4 * (x + y + z + u + v) = 12 x + y + z + u + v = 3 Теперь, отнимая от полученного соотношения исходные, находим значения неизвестных x = 3 - 1 = 2 y = 3 - 2 = 1 z = 3 - 0 = 3 u = 3 - 4 = -1 v = 3 - 5 = -2
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