Каким процессом физическим или химическим является вулканизация каучука , почему?
Химия
Каким процессом физическим или химическим является вулканизация каучука , почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
химическим, т.к. в ходе вулканизации образуются десульфидные мостики, т.е новые химические связи, значит и новое вещество
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