ШАРИК и кот матроскин находившегося на расстоянии 2400метров побежали навстречу друг другу и через 3 минуты встретилтсь.матроскин передал шарику фоторужё и пёс побежал за зайцем который удирал от него со скоростью кота матроск...
Математика
ШАРИК и кот матроскин находившегося на расстоянии 2400метров побежали навстречу друг другу и через 3 минуты встретилтсь.матроскин передал шарику фоторужё и пёс побежал за зайцем который удирал от него со скоростью кота матросктна и за 6 минут убежал от изрядно уставшего шарика на 600 метров найдите скорость шарика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость Матроскина и Зайца равна Х м/мин, а скорость Шарика Y м/мин. Получаем систему уравнений 3 * X + 3 * Y = 2400 X + Y = 800 X = 450 6 * X - 6 * Y = 600 X - Y = 100 Y = 350 Итак, скорость Шарика 350 м/мин.
Гость:
600м : 6мин = 100м/мин- это скорость Кота 100м\мин * 3мин=300м - пробежал кот на встречу Шарику 2400м-300м=2100м -расстояние которое пробежал шарик навстречу коту 2100м:3мин=700м\мин - скорость Шарика наверно как то так :)
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