ШАРИК и кот матроскин находившегося на расстоянии 2400метров побежали навстречу друг другу и через 3 минуты встретилтсь.матроскин передал шарику фоторужё и пёс побежал за зайцем который удирал от него со скоростью кота матроск...

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ШАРИК и кот матроскин находившегося на расстоянии 2400метров побежали навстречу друг другу и через 3 минуты встретилтсь.матроскин передал шарику фоторужё и пёс побежал за зайцем который удирал от него со скоростью кота матросктна и за 6 минут убежал от изрядно уставшего шарика на 600 метров найдите скорость шарика.

Автор: Гость