Одновременно бросают 3монеты.Какова вероятность того,что выпадут три трешки.

Гость: Гость:

возможные события (пространство элементарных событий) А1 - на первой выпала решка, на второй решка, на третей решка А2 - на первой выпала решка, на второй решка, на третей орел А3 - на первой выпала решка, на второй орел, на третей решка А4- на первой выпала решка, на второй орел, на третей орел А5 -на первой выпала орел, на второй решка, на третей решка А6 -на первой выпала орел, на второй решка, на третей орел А7 -на первой выпала орел, на второй орел, на третей решка А8 -на первой выпала орел, на второй орел, на третей орел возможных событий m=8, количевство благоприятных n=1 (а именно событие А1), по формуле класической вероятности P(A)=n/m P(A)=1/8 ответ: 1/8