Одновременно бросают 3монеты.Какова вероятность того,что выпадут три трешки.
Алгебра
Одновременно бросают 3монеты.Какова вероятность того,что выпадут три трешки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возможные события (пространство элементарных событий) А1 - на первой выпала решка, на второй решка, на третей решка А2 - на первой выпала решка, на второй решка, на третей орел А3 - на первой выпала решка, на второй орел, на третей решка А4- на первой выпала решка, на второй орел, на третей орел А5 -на первой выпала орел, на второй решка, на третей решка А6 -на первой выпала орел, на второй решка, на третей орел А7 -на первой выпала орел, на второй орел, на третей решка А8 -на первой выпала орел, на второй орел, на третей орел возможных событий m=8, количевство благоприятных n=1 (а именно событие А1), по формуле класической вероятности P(A)=n/m P(A)=1/8 ответ: 1/8
Гость:
Для одной монеты монеты вероятность выпадения решки равна 1/2. Монеты бросаются независимо, поэтому вероятность выпадения трех решек равна (1/2)³ = 1/8 = 0,125
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определить силу Лоренца F, действующую на электрон, влетевший со скоростью v=4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом a=30 к линиям индукции. М...
Математика
Лодка проплыла по течению реки 3 ч и против течения 4ч. Найди длину всего пути, пройденного лодкой, если скорость течения реки 3 км/ч,аскорость лод...