Определить силу Лоренца F, действующую на электрон, влетевший со скоростью v=4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом a=30 к линиям индукции. Магнитная индукция В поля равна 0,2 Тл.

Физика

Определить силу Лоренца F, действующую на электрон, влетевший со скоростью v=4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом a=30 к линиям индукции. Магнитная индукция В поля равна 0,2 Тл.

Автор: Гость