Определить силу Лоренца F, действующую на электрон, влетевший со скоростью v=4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом a=30 к линиям индукции. Магнитная индукция В поля равна 0,2 Тл.
Физика
Определить силу Лоренца F, действующую на электрон, влетевший со скоростью v=4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом a=30 к линиям индукции. Магнитная индукция В поля равна 0,2 Тл.
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано: CИ: Решение: V=4 мм/с =0,004м/с Fл=q*V*B*sina а=30 sina=30°=0.5 В=0,2Тл Fл=1.6*10^-19*0.004*0.2*0.5=6.4*10^-23H q=1,6*10^-19 Найти:Fл
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