сочинение-миниатюра на тему однажды мы опаздали

Гость: Гость:

В нашем классе новый классный руководитель. Молодая, энергичная, веселая Ольга Викторовна готова проводить с нами все свое свободное время. Несколько дней назад она предложила всем нам пойти на балет, который назывался "Тысяча и одна ночь". Мы согласились. В пятницу нам принесли заказанные билеты. Ольга Викторовна предупредила всех, что билеты будут у нее, и она всех нас ждет возле театра за тридцать минут до начала, а также попросила не опаздывать. На следующий день я стала собираться в театр. Только, вот незадача, на праздничном платье оказалось пятно. Попыталась его вывести, но оно расплылось еще больше. На юбке разошлась молния, на блузке оторвалась пуговица. Время летело, а я все не могла решить, что я одену, какую прическу сделаю, какой макияж подберу. До спектакля оставался час. Подруга уже ждала на остановке. Бегом помчалась на остановку, моя прическа растрепалась, а под мышками появились предательские мокрые пятна. Настроение отвратительное. А нужного транспорта все не было, и не было. Когда мы, наконец, добрались до театра первый акт спектакля уже заканчивался. У входа нас ждала грустная Ольга Викторовна, ожидая меня и подругу она тоже пропустила первую часть балета. Поднимаясь в зал, я только мельком увидела торжественную красоту театра, фотографии артистов. Балет был сказочно прекрасным, феерия красок и музыки сменяли друг друга. Но на душе оставался горький осадок. Было жаль не увиденного спектакля, было стыдно перед учителем, перед подругой. И я все повторяла, и повторяла себе: "Я больше никогда не буду опаздывать".