Розв'яжіть задачу. Першу половину шляху автомобіль проїхав зі швидкістю 120 км/год, другу половину - зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.

Физика
Розв'яжіть задачу. Першу половину шляху автомобіль проїхав зі швидкістю 120 км/год, другу половину - зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vc=2*120*40/120+40=9600/160=60км/год
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Плоскости Альфа и Бета пересекаются по прямой С. Плоскость Омега, параллельная прямой С, пересекает плоскости Альфа и Бета по прямым а и b соответс...
Ответить
Математика
ШАРИК и кот матроскин находившегося на расстоянии 2400метров побежали навстречу друг другу и через 3 минуты встретилтсь.матроскин передал  шарику ф...
Ответить
Алгебра
Одновременно бросают 3монеты.Какова вероятность того,что выпадут три трешки.
Ответить
Физика
Определить силу Лоренца F, действующую на электрон, влетевший со скоростью v=4 Мм/с в однородное магнитное поле под углом a=30 к линиям индукции. М...
Ответить
Обществознание
Крупнейшим европейским городом к началу 17 века стал     ...........
Ответить