Розв'яжіть задачу. Першу половину шляху автомобіль проїхав зі швидкістю 120 км/год, другу половину - зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.
Физика
Розв'яжіть задачу. Першу половину шляху автомобіль проїхав зі швидкістю 120 км/год, другу половину - зі швидкістю 40 км/год. Визначте середню швидкість руху автомобіля на всьому шляху.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vc=2*120*40/120+40=9600/160=60км/год
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