Тіло рухається вздовж осі OX, і рівняння його руху має вигляд: 1) x=-550+5t 2) x=120-2t A) Опишіть рух тіла. Б) Визначте координату тіла через 0.5 хв після початку спостереження. В)Якою є швидкість руху тіла? Г) Через який пром...
Физика
Тіло рухається вздовж осі OX, і рівняння його руху має вигляд: 1) x=-550+5t 2) x=120-2t A) Опишіть рух тіла. Б) Визначте координату тіла через 0.5 хв після початку спостереження. В)Якою є швидкість руху тіла? Г) Через який проміжок часу після початку спостереження тіло опиниться в точці з координатою 80 м ? P.S. выручите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) В обоих случаях движение тела равномерное Б) Через 30 секунд координата тела будет 1) -550 + 5 * 30 = -400 2) 120 - 2 * 30 = 60 В) Скорость тела 1) 5 2) -2 Г) 1) -550 + 5 * Т = 80 Т = 126 2) 120 - 2 * Т = 80 Т = 20
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