Тіло рухається вздовж осі OX, і рівняння його руху має вигляд: 1) x=-550+5t 2) x=120-2t A) Опишіть рух тіла. Б) Визначте координату тіла через 0.5 хв після початку спостереження. В)Якою є швидкість руху тіла? Г) Через який пром...

Физика
Тіло рухається вздовж осі OX, і рівняння його руху має вигляд: 1) x=-550+5t 2) x=120-2t A) Опишіть рух тіла. Б) Визначте координату тіла через 0.5 хв після початку спостереження. В)Якою є швидкість руху тіла? Г) Через який проміжок часу після початку спостереження тіло опиниться в точці з координатою 80 м ?   P.S. выручите!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) В обоих случаях движение тела равномерное Б) Через 30 секунд координата тела будет   1)  -550 + 5 * 30 = -400            2) 120 - 2 * 30 = 60 В)   Скорость тела     1)  5    2)   -2 Г)    1) -550 + 5 * Т = 80     Т = 126        2) 120 - 2 * Т = 80       Т = 20
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