Тіло рухається вздовж осі OX, і рівняння його руху має вигляд: 1) x=-550+5t 2) x=120-2t A) Опишіть рух тіла. Б) Визначте координату тіла через 0.5 хв після початку спостереження. В)Якою є швидкість руху тіла? Г) Через який пром...

Физика

Тіло рухається вздовж осі OX, і рівняння його руху має вигляд: 1) x=-550+5t 2) x=120-2t A) Опишіть рух тіла. Б) Визначте координату тіла через 0.5 хв після початку спостереження. В)Якою є швидкість руху тіла? Г) Через який проміжок часу після початку спостереження тіло опиниться в точці з координатою 80 м ? P.S. выручите!!!

Автор: Гость