САХАРНЫЙ ТРОСТНИК СОДЕРЖИТ 9% САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА БУДЕТ ПОЛУЧЕНО ИЗ 3 Т САХАРНОГО ТРОСТНИКА?

Математика
САХАРНЫЙ ТРОСТНИК СОДЕРЖИТ 9% САХАРА.СКОЛЬКО САХАРА БУДЕТ ПОЛУЧЕНО ИЗ 3 Т САХАРНОГО ТРОСТНИКА?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9%=0,09 3*0,09=0.27(т)- САХАРА БУДЕТ ПОЛУЧЕНО ИЗ 3 Т САХАРНОГО ТРОСТНИКА
Гость:
сахара получится  3 * 9 / 100 = 0,27 т = 270 кг.
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