А треугольнике АВС против углов А, В, С лежат стороны а, в, с.Найти неизвестные стороны и углы, если: угол А = 85 градусов, а = 30, в = 9,81
Геометрия
А треугольнике АВС против углов А, В, С лежат стороны а, в, с.Найти неизвестные стороны и углы, если: угол А = 85 градусов, а = 30, в = 9,81
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За теоремой синусов a/sin a=b/sin b, 30/0,9962=9,81/sin b, sin b=9,81*0,9962/30=0,3257574 или 19 градусов. Третий угол равняется 180-85-19=76 градусов. c/sin c=a/sin a, c=a*sin c/sin a=30*0,9703/0,9962=29,22
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