А треугольнике АВС против углов А, В, С лежат стороны а, в, с.Найти неизвестные стороны и углы, если: угол А = 85 градусов, а = 30, в = 9,81

Геометрия

А треугольнике АВС против углов А, В, С лежат стороны а, в, с.Найти неизвестные стороны и углы, если: угол А = 85 градусов, а = 30, в = 9,81

Автор: Гость