C- больше CaC2- больше C2H2- больше C6H6- больше C6H5- больше CH3- больше C6H5COOH
Химия
C- больше CaC2- больше C2H2- больше C6H6- больше C6H5- больше CH3- больше C6H5COOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3C+caO =CaC2 + CO CaC2+H2O = Ca(OH)2 + C2H2 3C2H2 = C6H6 C6H6 + CH3Cl = C6H5CH3 + HCl C6H5CH3 + 3O = C6H5COOH + H2O
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