C- больше CaC2- больше C2H2- больше C6H6- больше C6H5- больше CH3- больше C6H5COOH

Химия

C- больше CaC2- больше C2H2- больше C6H6- больше C6H5- больше CH3- больше C6H5COOH

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